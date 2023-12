Wiceminister będzie nowym pełnomocnikiem do spraw megalotniska

czytaj dalej

Nawet 100 milionów euro chce wyłożyć szef InPostu Rafał Brzoska, by zachęcić największe polskie firmy do inwestycji w ukraińską gospodarkę - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej". Jak zauważa gazeta, Brzoska widzi jeden warunek powodzenia takiego funduszu: Polska potrzebuje do tego silnego partnera. I liczy na współpracę z amerykańskim biznesem.