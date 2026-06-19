Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. Już jest następca

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Portu Polska, zapowiada budowę Portu Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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"19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy" - przekazał resort w komunikacie.

Zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier.

Piotr Malepszak będzie nowym pełnomocnikiem ds. CPK. Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Odwołanie na prośbę wiceministra

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził informację w rozmowie z RMF FM. - Tak, to prawda. Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw CPK został odwołany w dniu dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak - powiedział.

- Rozmawiałem z Maciejem Laskiem. Nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję - dodał minister infrastruktury.

Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku, otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

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