Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. Już jest następca

Alicja Skiba
Mikołaj Stępień
Zespół autorów
Oprac. Alicja SkibaOprac. Mikołaj Stępień
|
Maciej Lasek
Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Portu Polska, zapowiada budowę Portu Polska
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP
Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego następcą zostanie wiceminister Piotr Malepszak - przekazał w piątek resort infrastruktury.

"19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy" - przekazał resort w komunikacie.

Zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier.

Piotr Malepszak będzie nowym pełnomocnikiem ds. CPK.
Piotr Malepszak będzie nowym pełnomocnikiem ds. CPK.
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Odwołanie na prośbę wiceministra

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził informację w rozmowie z RMF FM. - Tak, to prawda. Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw CPK został odwołany w dniu dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak - powiedział.

- Rozmawiałem z Maciejem Laskiem. Nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję - dodał minister infrastruktury.

Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku, otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

OGLĄDAJ: Przyjaciel ministra Laska i "znikający" dyrektorzy. "Wygląda to na likwidację świadków"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
44 min
Sebastian Stankiewicz i Monika Olejnik
Niemal 30 lat w zawodzie i "królewski" przydomek. "Sam na tę łatkę trochę zapracowałem"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
CPK
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Zobacz także:
Kuba, Hawana
Kuba przejdzie reformy. "Nie rezygnujemy z socjalizmu"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto i Lotto Plus rośnie
Moto
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w piątek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Paliwo, stacja benzynowa
Zniesienie CPN już wkrótce. "Różnice będą kilkugroszowe"
Z kraju
Strajk dziennikarzy we Francji
Kryzys w mediach. Setki francuskich dziennikarzy sprzeciwia się AI
Ze świata
shutterstock_2576608505
Rywal Muska krytykuje jego firmę. "To porażka"
Tech
ciesnina ormuz
Wrócił ruch w cieśninie. "Rekord od początku konfliktu"
Ze świata
Młodzi Chińczycy
Chiny piszą nowy scenariusz. Rząd przyspiesza zmiany
Tech
mBank_Lodz_2
Duży bank ukarany. Zapłaci 15 milionów złotych
Z kraju
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Wille w Dubaju gwałtownie tanieją. Obniżki nawet o miliony
Nieruchomości
ChatGPT smartfon
Luka w zabezpieczeniach ChatGPT. Tworzył "makabryczne" obrazy
Tech
Aplikacja na smartfony dla osób na kwarantannie - jak działa?
Debiut Androida 17. Co nowego w aktualizacji Google?
Tech
Sam Altman i Donald Trump
USA bez ustawy o AI. Mimo to decyzje Trumpa wpływają na rynek
Tech
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Coraz mniej chętnych na nowe mieszkania. Jednak są wyjątki
Nieruchomości
Abu Zabi
Pierwszy arabski kraj przyjmuje zakaz social mediów dla dzieci
Ze świata
giełda
SpaceX hamuje po spektakularnym debiucie giełdowym
Tech
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
Tak wyglądały zarobki Polaków w 2025 roku. Nowe dane
Pieniądze
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Kryzys paliwowy w Rosji. Ukraina odcina Moskwę od paliwa
Ze świata
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Orlen kupuje jedną piątą Goliata. Przełomowa transakcja w Norwegii
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Miliony baryłek w drodze. Porozumienie z Iranem otwiera cieśninę Ormuz
Ze świata
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Nowa funkcja w mObywatelu. Na razie zobaczą ją tylko niektórzy
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie na stacjach w piątek. Nowe maksymalne ceny paliw
Moto
tankowanie benzyna stacja paliwo
Zbliża się kolejny skok cen. Ekspertka o prognozach dla paliw
Z kraju
Donald Trump
Apple i Intel z umową. Trump chce wzmocnić krajowy przemysł
Tech
Bernard Arnault
Miliarderzy wykupują francuskie media na kilka miesięcy przed wyborami
Ze świata
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Przegoniliśmy Szwecję, Niemcy i Danię. "Mamy państwo wydatkowe"
Z kraju
Pamięć RAM
Kryzys chipów pamięci uderza w Apple. Firma szykuje podwyżkę cen
Tech
Rozmowa Piaseckiego - Sławomir Dudek
Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli
Z kraju
Kuba
Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni
Ze świata
Paliwa benzyna
Tyle zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica