Lustracja obejmie 40 tysięcy urzędników. Część osób może stracić pracę

We wtorek weszły przepisy, które przewidują lustrację około 40 tysięcy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych. Kierownicy urzędów mają siedem dni na przekazanie prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej listy wszystkich pracowników urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.

Zakaz zatrudniania

Nowelizacja przygotowana w kancelarii premiera na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza zakaz zatrudniania w korpusie służby cywilnej oraz w urzędach państwowych osób, które w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku pełniły służbę i pracowały w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów tzw. ustawy lustracyjnej.

"Powyższe przepisy oznaczają niemożność kontynuowania stosunków pracy osób już zatrudnionych, wypełniających powyższe przesłanki, oraz wykluczają zatrudnienie takich osób w przyszłości" - wskazywano w uzasadnieniu do projektu.

Jak dodano, w ocenie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego , osoby, które pracowały albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 lub były współpracownikami tych organów, "nie dają rękojmi rzetelności wykonywanych obowiązków służbowych - co może wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa".

Lustracja urzędników

Natomiast osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, które nie złożyły jeszcze oświadczenia, będą musiały to zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie noweli. Jeśli tego nie zrobią, stracą pracę. "W przypadku zadeklarowania pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa ich stosunki pracy wygasną po upływie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia" - wyjaśniono.

Z rządowych szacunków wynika, że czynności sprawdzające mogą objąć tysiące urzędników. "Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami czynności sprawdzające przeprowadzane przez prezesa IPN mogą dotyczyć nawet ok. 40 tys. osób zatrudnionych w urzędach (ok. 22 tys. członków korpusu służby cywilnej oraz ok. 18 tys. urzędników państwowych i innych pracowników urzędów państwowych)" - czytamy.