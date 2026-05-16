Dużo łatwiejsze zwroty. "Jeden przycisk, kilka kroków"

Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Unia Europejska ułatwi zwrot paczek dzięki jednemu przyciskowi
Już wkrótce zwroty zakupów internetowych w Unii Europejskiej będą możliwe dzięki jednemu przyciskowi. W połowie czerwca wejdzie w życie unijna dyrektywa, która ułatwi internetowe transakcje - w jej ramach wypełnianie formularzy nie będzie już potrzebne. "Oficjalnie chodzi o jeden przycisk. W praktyce, by oddać towar, klient będzie musiał kliknąć kilka razy" - wytłumaczył dziennikarz TVN24 Łukasz Wieczorek w programie "Polska i Świat".

Przepisy wejdą w życie 19 czerwca.

- Wprowadzają jasną zasadę: zwrot towaru ma być tak samo prosty, jak jego zakup - zapowiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w trakcie konferencji prasowej.

Jak zauważono w programie, do tej pory część sprzedawców celowo komplikowała zwrot.

- To tak zwane 'dark patterns', czyli ukrywanie możliwości wykonywania swoich praw powodowały, że czasem konsumenci rezygnowali z wykonywania swojego prawa do zwrotu towaru - dodał wiceszef resortu cyfryzacji.

"Równie łatwe wycofanie się"

Przycisk powinien być umieszczony w stopce albo w polityce zwrotów. Jednocześnie w praktyce klient będzie musiał kliknąć kilka razy, jak zauważył Łukasz Wieczorek.

- Jak zrobiliśmy zakupy w ciągu trzech kroków, to tak samo w ciągu trzech kroków powinniśmy odstąpić od umowy - powiedział Michał Wójcik, ekspert w dziedzinie e-handlu i dyrektor ds. partnerstw i rozwoju w firmie Alsendo. - To będzie jeden przycisk, ale w krokach. Jak wyszukujemy sobie produkt i widzimy "kup", klikamy i od razu mamy zakupiony produkt, to wycofanie się z takiej umowy powinno być równie łatwe - dodał.

Łukasz Figielski

Zdążyć do 19 czerwca

Sklepy internetowe mają kilka tygodni na wprowadzenie szybkiego zwrotu, ale prawdopodobnie nie wszystkie zdążą na czas.

- Zrobiliśmy badania na początku roku i wyszło, że 43 proc. firm nie wiedziało w ogóle, że dyrektywa wchodzi w życie. 10 proc. powiedziało, że jest gotowe, bo już ma takie funkcje, a 8 proc. mniej więcej powiedziało, że będzie gotowe na 19 czerwca - wyliczył Wójcik.

W programie wskazano, że w Polsce dokonuje się 3,5 proc. zwrotów internetowych zakupów, a w Unii ponad 12 proc.

- Zakupy przez internet w Polsce są bardzo popularne. Robi je 78 proc. Polaków. Najchętniej kupujemy w sieci buty, ubrania, meble, sprzęt RTV i AGD - powiedział Łukasz Wieczorek.

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
