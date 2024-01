Łukasz Szumowski traci stanowisko

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski został odwołany z funkcji dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie. Do czasu powołania jego następcy zarządzanie Instytutem sprawują zastępcy dyrektora. Szumowski przekazał, że odwołano go także z Rady Agencji Badań Medycznych.

Szumowski odwołany ze stanowiska

- Pytanie, kto będzie moim następcą i czy on będzie w stanie zarządzić Instytutem i go pokierować. Mam nadzieję, że będzie to ktoś sensowny, ale tego nie wiem, bo nie mają jeszcze kandydata. Jaki jest sens odwoływać kogoś, jeśli nie ma następcy na to miejsce? Sytuacja jest trochę dziwna, bo teraz Instytutem kierują moi zastępcy, a żaden z nich nie został powołany na pełniącego obowiązki - zaznaczył Szumowski.