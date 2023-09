Zaskakujący wpis w oświadczeniu majątkowym

"Fragment oświadczenia majątkowego złożonego przez Łukasza Mejzę na koniec kadencji. Ten dokument to jakiś brudnopis, czy o co tutaj chodzi?" - zapytał w serwisie X (dawniej Twitter). "Widziałem tysiące oświadczeń majątkowych, ale czegoś tak absurdalnego jeszcze nie" - dodał.

Oświadczenie majątkowe Łukasza Mejzy

Łukasz Mejza i publikacje na temat jego firmy

Choć do parlamentu wszedł z list PSL , to nie dołączył do klubu parlamentarnego. Związał się z obozem władzy. Pod koniec października 2021 roku został powołany na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dziś wiązany jest ze środowiskiem republikanów Adama Bielana , wspierających PiS.

Reporter TVN24 rozmawiał po publikacjach z rodziną, której obiecywano pomoc. Mieli lecieć do Meksyku , by poddać terapii sześcioletnią córkę chorą na mukowiscydozę. Dopiero podczas zbiórki pieniędzy jedno ze stowarzyszeń zwróciło uwagę, że "coś jest nie tak".

Mejza u boku Kaczyńskiego

- To, że dzisiaj Jarosław Kaczyński daje mu kolejną szansę, jest absolutnym skandalem - powiedział kilka dni temu w rozmowie z TVN24 poseł Polski 2050 Paweł Zalewski, odnosząc się do startu Łukasza Mejzy z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Polityk Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak ocenił, że "Mejza to prawdziwy symbol upadku moralnego w polskim parlamencie".