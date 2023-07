Lider w lotach, król ulic

Łukasz Mejza - koszty przejazdów samochodem i taksówkami

W oświadczeniu majątkowym za 2022 roku w rubryce "składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych", w której wpisywane są pojazdy mechaniczne, Mejza wpisał: "nie dotyczy", co może wskazywać, że własnego auta nie ma.

Podniebne podróże posłów. Łukasz Mejza na czele

Jak informowaliśmy na początku roku, Łukasz Mejza znany jest także z podróży lotniczych na koszt podatnika. Jak wynikało z wykazu przygotowanego przez Kancelarię Sejmu, poseł odbył najwięcej lotów w trakcie pierwszych 11 miesięcy roku 2022. Odbył 119 podróży lotniczych, co kosztowało 78 397,20 zł.

Dla parlamentarzystów przelot jest darmowy, ale w rzeczywistości płaci za to podatnik. "W przypadku przelotów krajowych posłów można mówić o wynegocjowanej cenie jednostkowej biletu, która w 2022 roku wynosiła 658,80 zł brutto za jeden przelot, niezależnie od trasy, na której przelot był zrealizowany" - tłumaczyło wówczas Centrum Informacyjne Sejmu.

Oskarżenia wobec Łukasza Mejzy

Mejza zasiada w Sejmie od marca 2021 roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu w rządzie PiS był od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.