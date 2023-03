Luka bezpieczeństwa w popularnym narzędziu do obsługi poczty. Skorzystali rosyjscy hakerzy

Microsoft opublikował informację o krytycznej podatności w aplikacji Outlook na systemie Windows - jest łatwa do wykorzystania, o szerokich skutkach i może prowadzić do zdalnego przejęcia konta, czyli bez udziału użytkownika - napisał w komunikacie pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Jak podała stacja CNN, dzięki wykorzystaniu podatności, hakerzy powiązani z wywiadem wojskowym Rosji próbowali i w niektórych przypadkach udanie zinfiltrowali sieci używane przez siły zbrojne w Europie, firmy transportowe i energetyczne.

Luka bezpieczeństwa w popularnym narzędziu do obsługi poczty

"Luka bezpieczeństwa w popularnym narzędziu do obsługi poczty. Zadbaj o bezpieczeństwo w sieci" - wskazano w komunikacie polskiego pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dodano, że "podatności, czyli błędy i luki bezpieczeństwa zdarzają się także w powszechnie używanych produktach dużych dostawców". Przy czym akurat wspomniana tutaj "podatność była aktywnie używana w atakach przeprowadzanych przez jedną z grup powiązanych z rosyjskim rządem od kwietnia 2022 roku, w tym także w Polsce".

"Do przeprowadzenia ataku wystarczy otrzymanie przez ofiarę odpowiedniej wiadomości e-mail. Nie jest wymagane żadne działanie użytkownika. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Pozyskane hasło domenowe może być użyte do logowania do innych dostępnych publicznie usług firmowych. Jeśli nie jest wykorzystywane uwierzytelnianie dwuskładnikowe, może to doprowadzić do uzyskania przez atakującego dostępu do sieci firmowej" - zaznaczono w komunikacie.