Luft o braku decyzji KRRiT: rozstrzygnięcie w sprawach koncesji jest głównym zadaniem rady

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie zdecydowała w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN7. - Rozstrzygnięcie w sprawach koncesyjnych to jest jedno z pierwszych zadań, które są wymienione w ustawie dla konstytucyjnego organu jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - mówił "Wstajesz i weekend" w TVN24 Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W jego ocenie, to że postępowanie toczy się od roku, "to jest rzecz zupełnie niesłychana".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny nie rozstrzygnęła w czwartek sprawy przedłużenia koncesji dla TVN7. Stacja złożyła wniosek w tej sprawie ponad rok temu, nadawca spełnia wszystkie warunki.

Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji.

Brak decyzji w sprawie TVN7 - Krzysztof Luft komentuje

Zdaniem Krzysztofa Lufta "to jest bardzo proste postępowanie, w którym nie ma wielu niewiadomych". - To, że to się toczy od roku, to jest rzecz zupełnie niesłychana. Nie po to ustawodawca zobowiązał nadawców do tego, żeby na rok przed upływem koncesji składali wniosek, żeby potem przez rok krajowa rada drapała się w głowę jaką decyzję podjąć, tylko po to, żeby temu procesowi zapewnić pełne bezpieczeństwo, że całe postępowanie zakończy się prawomocnym orzeczeniem, biorąc pod uwagę możliwość ewentualnych postępowań odwoławczych przed sądem - tłumaczył we "Wstajesz i weekend" w TVN24 były członek KRRiT.

Jak wyjaśniał, gdyby decyzja miała być negatywna, to wtedy musi się odbyć całe postępowanie. Dlatego składa się wnioski o przedłużenie koncesji z wyprzedzeniem, "żeby nie narażać kwestii nadawania na ewentualne perturbacje, żeby cały ten proces mógł się zakończyć przed upływem tego terminu".

- Nie może być tak, że w ogóle żadna decyzja nie jest podejmowana - powiedział Luft. Jak podkreślał, "rozstrzygnięcie w sprawach koncesyjnych to jest jedno z pierwszych zadań, które są wymienione w ustawie dla konstytucyjnego organu jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji". - To jest jedno z głównych pól działania i to jest obowiązek tego organu, żeby takie decyzje podejmować - stwierdził.

W jego ocenie decyzja o nieprzedłużeniu koncesji dla TVN7 byłaby błędna. - Ja bym uważał za błędną decyzję, gdyby (organ - red.) miał odmówić. Nie ma żadnych powodów do odmowy. To by była jakaś absolutna paranoja, gdyby kilka miesięcy temu ten sam organ w identycznej sprawie, w sprawie koncesji dla TVN24, przedłużał tę koncesję, dla tego samego nadawcy, przy niezmienionym stanie prawnym, przy niezmienionej strukturze właścicielskiej, a tutaj by odmawiał. Nie ma żadnego uzasadnienia. Co więcej, ta krajowa rada w tym składzie parokrotnie przedłużała koncesje dla programów tego nadawcy - TTV, TVN24 BiS - zwrócił uwagę Krzysztof Luft.

Koncesja dla TVN7

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego 2022 roku. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 procent widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 procent całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 procent przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 rozpoczęła się kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie.

Do końca koncesji TVN7 pozostało 13 dni TVN24

