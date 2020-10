Wstrzymane loty do Londynu. Kwarantanna "drastycznie ograniczyła popyt i sprzedaż biletów"

Linie lotnicze Wizz Air i Ryanair wstrzymały loty z lotniska Olsztyn-Mazury do Londynu. To pokłosie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla przybywających do stolicy Zjednoczonego Królestwa z Polski - poinformował rzecznik prasowy lotniska w Szymanach Dariusz Naworski.