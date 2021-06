"Ostatni raz mniejszą liczbę pasażerów za cały rok obsłużono 15 lat temu"

W 2020 roku polskie lotniska obsłużyły 14,5 miliona pasażerów - to o 70 procent mniej niż rok wcześniej - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. ULC podkreślił też, że całkowity zakaz ruchu lotniczego z powodu pandemii COVID-19 wpłynął głównie na wyniki pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku, ale i po jego zniesieniu lotnictwo zmagało się ze sporymi ograniczeniami.

"O ile ruch pasażerski odżył częściowo w miesiącach wakacyjnych, ze szczytem w sierpniu, to nadejście drugiej, znacznie wyższej fali zachorowań pod koniec października bardzo negatywnie wpłynęło na poziom zainteresowania lotnictwem w ostatnim kwartale tego roku. W efekcie polskie porty lotnicze odnotowały w ostatnim kwartale liczbę pasażerów mniejszą o 84 proc od liczby pasażerów w czwartym kwartale 2019 roku" - tłumaczy Urząd.

Lotniska

Z danych ULC wynika, że największy port lotniczy w Polsce, czyli Lotnisko Chopina w Warszawie, obsłużyło w 2020 roku łącznie 5,5 mln pasażerów, czyli o niemal 13,4 mln mniej niż w 2019 r. (spadek o 71 proc.). Drugi co do wolumenu ruchu polski port lotniczy – Port Lotniczy Kraków-Balice – obsłużył w 2020 roku prawie 2,6 mln pasażerów, a więc o 5,8 mln mniej niż w 2019 r. (spadek o 69,2 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się lotnisko w Gdańsku - ok. 1,7 mln pasażerów w ub.r. wobec ponad 5,3 mln w 2019 r. (spadek o 68,3 proc.)