Powrót lotów międzynarodowych z wyjątkami. Nowe wytyczne dla pasażerów

Od północy z wtorku na środę przestał obowiązywać zakaz wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych do i z Polski. W rozporządzeniu Rady Ministrów opublikowanym we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw napisano, że zakazu wykonywania lotów "nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej".

Pierwsze loty

"W pierwszym tygodniu francuska linia zaoferuje sześć lotów z/do naszej stolicy, aby stopniowo zwiększać częstotliwość do siedmiu i dziewięciu lotów tygodniowo. Po 27 lipca pasażerowie będą mieli do dyspozycji 11 lotów w tygodniu na tej trasie" - poinformowała linia. Z kolei 3 lipca 2020 r. przewoźnik planuje zainaugurować nową trasę: Kraków-Paryż, której start wyznaczony na koniec marca nie odbył się z powodu wybuchu pandemii.

Z kolei KLM przyleci w środę do Warszawy z Amsterdamu, a 29 czerwca ma wykonać rejs do Krakowa. W pierwszej połowie lipca powinno też nastąpić wznowienie lotów do/z Gdańska. Na razie nie jest znana data powrotu KLM do Wrocławia. Przewoźnik przekazał, że ze wszystkich trzech miast (Warszawa, Kraków, Gdańsk) pasażerowie będą mieli do dyspozycji jedno połączenie dziennie do Amsterdamu.