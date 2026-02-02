Tu padła główna wygrana w Lotto. "Najwyższa w tej kolekturze"

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W losowaniu Lotto w sobotę, 31 stycznia, padły następujące liczby: 6, 8, 14, 22, 34 i 40. Taki zestaw znalazł się na kuponie jednego gracza.

Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie przy ul. Śląskiej 7 w Kielcach w województwie świętokrzyskim. Jak podano w komunikacie, grający przy zawieraniu zakładu wybrał metodę chybił trafił, "dzięki czemu trafił szóstkę w Lotto wartą 2 000 000 zł".

"To najwyższa wygrana odnotowana w tej kolekturze" - podkreślił Totalizator Sportowy.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris