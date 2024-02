Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie padła wygrana

W czwartek padła szóstka w Lotto Plus. Totalizator Sportowy podał szczegóły dotyczące szczęśliwego kuponu. Główna wygrana w Lotto Plus wynosi milion złotych.

W czwartek, 15 lutego, w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 17, 19, 25, 35, 45, 47. Takie liczby znalazły się na kuponie jednego z graczy.

Wygrana w Lotto Plus w Łagowie

Zwycięski kupon został kupiony w punkcie Lotto przy ul. Jeleniogórskiej 55 w Łagowie (województwo dolnośląskie). To pierwsza tak wysoka wygrana odnotowana w tej miejscowości - podał Totalizator Sportowy.

Główna wygrana w Lotto Plus to milion złotych. Ostateczna kwota, jaka trafi do zwycięzcy, będzie jednak niższa. Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest bowiem 10-proc. podatek.