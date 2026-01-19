Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

W sobotę, 17 stycznia, w Lotto padły następujące liczby: 1, 3, 6, 12, 13 i 14. Jeden z graczy trafił szóstkę, dzięki czemu wzbogacił się o 2 mln zł.
Jak wskazał organizator loterii, zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Piłsudskiego 23C w Mogilnie metodą "zagraj ponownie".
Główna wygrana w Ekstra Pensji
To nie jedyna duża wygrana w ostatnich dniach. Dzień wcześniej, w piątek 16 stycznia, szczęście uśmiechnęło się również do gracza w Bytowie (woj. pomorskie). W kolekturze przy ul. Jana Pawła II 8 padła główna wygrana w grze Ekstra Pensja - 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.
"O miliony w grach LOTTO można grać każdego dnia. We wtorek odbędzie się losowanie Eurojackpot, a w puli na główną wygraną jest już 180 000 000 zł. Tego samego dnia do wygrania są 2 000 000 zł w Lotto oraz gwarantowany 1 000 000 zł w Lotto Plus" - przypomniał Totalizator Sportowy.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.
