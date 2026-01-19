Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

kolektura lotto, loteria
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W sobotnim losowaniu Lotto jeden z graczy wytypował poprawnie wszystkie sześć liczb i wygrał dwa miliony złotych. Tym razem szczęśliwy zakład został wysłany w Mogilnie (województwo kujawsko-pomorskie). Dzień wcześniej padła też główna wygrana w Ekstra Pensji.

W sobotę, 17 stycznia, w Lotto padły następujące liczby: 1, 3, 6, 12, 13 i 14. Jeden z graczy trafił szóstkę, dzięki czemu wzbogacił się o 2 mln zł.

Jak wskazał organizator loterii, zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Piłsudskiego 23C w Mogilnie metodą "zagraj ponownie".

Czytaj też: Milionowe wygrane w Lotto, które przepadły

Główna wygrana w Ekstra Pensji

To nie jedyna duża wygrana w ostatnich dniach. Dzień wcześniej, w piątek 16 stycznia, szczęście uśmiechnęło się również do gracza w Bytowie (woj. pomorskie). W kolekturze przy ul. Jana Pawła II 8 padła główna wygrana w grze Ekstra Pensja - 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.

"O miliony w grach LOTTO można grać każdego dnia. We wtorek odbędzie się losowanie Eurojackpot, a w puli na główną wygraną jest już 180 000 000 zł. Tego samego dnia do wygrania są 2 000 000 zł w Lotto oraz gwarantowany 1 000 000 zł w Lotto Plus" - przypomniał Totalizator Sportowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
Ze świata
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
Tech
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Chatbot kolegą dziecka? Rodzice powinni na to zwrócić uwagę
TVN24

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

OGLĄDAJ: Wypadek w Warszawie, auto wjechało w pieszych. Wydanie specjalne w TVN24
Wypadek na Grochowskiej

Wypadek w Warszawie, auto wjechało w pieszych. Wydanie specjalne w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Wypadek na Grochowskiej
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
lottoWyniki LottoWyniki losowania
Zobacz także:
Donald Trump
Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy z Blikiem
Pieniądze
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"
Nieruchomości
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
Tech
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
Tech
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów
Z kraju
shutterstock_2325759919
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami
Z kraju
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów
Moto
Kupowanie używanych ubrań nie zawsze jest ekologiczne
Pułapka z drugiej ręki. "Łatwo wpaść w spiralę"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
Rynki
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dla seniora
shutterstock_2211362781
Polski gigant na krawędzi utraty płynności. Najpoważniejszy kryzys od dekady
Z kraju
Samochody droga korek
Sypnęło mandatami. Ministerstwo pokazuje dane
Z kraju
Zakupy online
Ważny termin dla milionów podatników
Pieniądze
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"
Donald Trump
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
La Valletta, Malta
Hity wśród polskich turystów. "Absolutny fenomen tej zimy"
Turystyka
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
Mario Draghi
Bank miał zrobić "wszystko, co konieczne". "Uratował euro"
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2715815691
Siedem lekcji z Australii zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Kontrole, kary, zamknięte kluby
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
Dla pracownika
Donald J. Trump
Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"
shutterstock_769740769
Te państwa mają najwięcej złota. Jak wypada Polska?
shutterstock_2531274575
97-latek próbuje udowodnić, że żyje. "Już czwarty raz"
shutterstock_2549548975
Można dostać 40 tysięcy złotych. Trwa wyścig z czasem
Moto
Donald Trump w Białym Domu
Trump: Straciłbym cię. To moja poważna obawa
Korea Północna
"Komórki rakowe". Korea Północna nasila kontrole

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica