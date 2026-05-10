Padła szóstka w Lotto Plus Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

W sobotę, 9 maja, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 1, 2, 8, 28, 35 i 47. Szóstka nie padła, więc kumulacja wzrosła do 20 milionów złotych.

W trakcie ostatniego losowania padło 79 piątek - każda o wartości 6411,20 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus padły następujące liczby: 6, 27, 29, 38, 41 i 42. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł (minus podatek).

Wylosowano także 61 piątek, za które gracze otrzymają kwotę 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 12 maja, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

