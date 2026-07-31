Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Kumulacja w Lotto rośnie

|
shutterstock_268930547
CNN o rekordowej zbiórce w Polsce
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026/TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W czwartkowym losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do pięciu milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 30 lipca 2026 roku.

W czwartek, 30 lipca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 8, 18, 22, 25, 37 i 39.

Szóstka nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, do wygrania będzie 5 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano 35 piątek - każda o wartości 6974,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 5, 8, 9, 11, 24 i 39. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 48 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
szkola klasa pusta shutterstock_2604324583
Tysiące wakatów, brakuje chętnych. "System ratują emeryci i nadgodziny"
Rafał Molenda
Udostępnij:
Tagi:
lottoWyniki losowaniaLoterieLoteria
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2629757795
Tankowce wożą zaledwie ułamek ładunku. Susza zagraża dostawom paliw
Ze świata
pap_20250530_1ZH
Musk wraca do politycznej gry. Szykuje wsparcie finansowe dla Republikanów
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Sztuczna inteligencja, realne straty. Fundusz byłego pracownika OpenAI wyprzedaje akcje
Tech
JAMIE DING, BEN AFFLECK, JIMMY KIMMEL
Ben Affleck wygrał milion dolarów. Na ten cel trafi cała wygrana
Ze świata
shutterstock_2170401227
"Proponujemy zmiany". Gigant chce likwidować kilkaset miejsc pracy
Moto
Mercedes samochody
Mercedes wykrył usterkę. Auto może nie rozpoznać problemu
Moto
Obrady Sejmu
Drodzy posłowie. Koszt utrzymania Sejmu wzrośnie o 21 procent
Z kraju
Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Elektrowni atomowej grozi wyłączenie. Premier podał termin
Ze świata
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Gospodarka USA zwolniła. Odczyt rozczarował ekonomistów
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Pięć ustaw z podpisem prezydenta
Z kraju
Donald Trump, Larry Ellison, Masayoshi Son i Sam Altman
USA chcą większej kontroli nad AI. Rząd obawia się dominacji Chin
Tech
Włoska Straż Przybrzeżna
Morze pieniędzy u wybrzeży Sycylii. Trwa śledztwo
Ze świata
tokio japonia shutterstock_2605852179
Obniżka podatku do procenta. "Ogólny poziom cen i tak wzrośnie"
Ze świata
Matcha, czyli sproszkowana zielona herbata
Zmiany klimatu psują smak matchy
Ze świata
Policja
Posłuchał AI podczas kontroli drogowej. Kara wzrosła ośmiokrotnie
Z kraju
Donald Trump, Xi Jinping
Zaostrza się napięcie na linii Chiny-USA. Zagrożenie dla handlu
Tech
automaty jedzenie ludzie shutterstock_2733209473
"Głęboko żałuje". Surowa kara za oblizanie słomki
Ze świata
Meta
Najsłabszy wynik od lat. AI pochłania gotówkę Mety
Tech
Viktor Orban
Złoty biznes rodziny Orbana. Miliardowe zyski
Ze świata
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Typowo polski problem. "Jesteśmy jedynym krajem"
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
USA "uderzyły w dziesiątki celów". Jest reakcja rynku
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Czarny scenariusz coraz bliżej. "Na razie nie zrealizował się"
Moto
Biały dom
"Reżim desperacko potrzebuje pieniędzy". Biały Dom nie ma wątpliwości
Ze świata
Hawana, Kuba
Kuba otwiera gospodarkę. Historyczny zwrot na wyspie
Ze świata
Kevin Warsh
Szef Fed: pięciu lat wysokiej inflacji nie naprawi się w chwilę
Ze świata
Wyniki badań o dobrostanie cyfrowym Polaków (zdj. ilustracyjne)
Prawnik powtórzył halucynacje AI. Został ukarany grzywną
Tech
JSW
Tyle potrzebuje JSW, żeby przetrwać. "Bez tego domknięcie finansowania jest niemożliwe"
Z kraju
Andy Burnham
"Trzeba będzie złamać obietnicę wyborczą"
Ze świata
Sam Altman
Skala incydentu OpenAI rośnie. Ujawniono nowe szczegóły
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz zapowiada poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica