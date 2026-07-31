Kumulacja w Lotto rośnie

CNN o rekordowej zbiórce w Polsce Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026/TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 30 lipca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 8, 18, 22, 25, 37 i 39.

Szóstka nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, do wygrania będzie 5 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano 35 piątek - każda o wartości 6974,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 5, 8, 9, 11, 24 i 39. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 48 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.