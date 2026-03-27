Padła szóstka w Lotto Plus

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W czwartkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Szóstkę udało się jednak trafić w Lotto Plus. Oto wyniki losowania z 26 marca 2026 roku.

W czwartek, 26 marca wylosowane zostały następujące liczby: 10, 12, 16, 27, 36 oraz 40. Takiego zestawu nie skreślił żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padło natomiast 39 piątek. Każda z nich jest warta 6733,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 15, 17, 19, 33, 44 i 49.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padły też 42 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 28 marca, o godzinie 22.00.

Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu

Pieniądze

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media / Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20260310_14J
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
Z kraju
shutterstock_2635235415
Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat
Tech
Mińsk, Białoruś
USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank
Ze świata
pap_20260310_14J
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump ujawnia "prezent" od Iranu. Sugeruje plany wobec ropy
Ze świata
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
Z kraju
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
Ze świata
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Z kraju
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Tech
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
Ze świata
Donald Tusk
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Z kraju
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata
pap_20230311_0DN
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Rynki
shutterstock_1202212432
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Z kraju
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
Z kraju
shutterstock_1919734064
"Zapłacimy dużo więcej". Tyle kosztuje koszyk wielkanocny
Z kraju
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
Pieniądze
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Ze świata
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
Rynki
Uber Robotaxi
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
Tech
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Z kraju
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Viktor Orban
Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy

