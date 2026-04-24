Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
W czwartek, 23 kwietnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 9, 11, 21, 27 oraz 31. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb.
Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus
Podczas wtorkowego losowania Lotto gracze trafili natomiast 51 piątek - każda o wartości 5709,80 zł.
Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
W kolejnym losowaniu Lotto do zgarnięcia będą 3 mln zł.
Lotto Plus. Wyniki losowania
W Lotto Plus padły następujące liczby: 4, 5, 14, 22, 25 i 27. Tutaj również nie padła główna wygrana.
Wylosowano natomiast 47 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.
Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia, o godzinie 22.00.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.
Źródło: tvn24.pl
