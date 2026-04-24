Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie

lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło: Reuters
W czwartkowym losowaniu Lotto żaden z graczy nie skreślił poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że w najbliższą sobotę do wygrania będą trzy miliony złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 23 kwietnia 2026 roku.

W czwartek, 23 kwietnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 9, 11, 21, 27 oraz 31. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Podczas wtorkowego losowania Lotto gracze trafili natomiast 51 piątek - każda o wartości 5709,80 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W kolejnym losowaniu Lotto do zgarnięcia będą 3 mln zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 4, 5, 14, 22, 25 i 27. Tutaj również nie padła główna wygrana.

Wylosowano natomiast 47 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia, o godzinie 22.00.

Zapłacił 100 euro, wygrał dzieło warte ponad milion
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zapłacił 100 euro, wygrał dzieło warte ponad milion

TVN24

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Wzrost cen paliw w Polsce czwarty w UE? W Portugalii benzyna tańsza? Sprawdzamy
Tyle kosztuje paliwo w piątek
Z kraju
Andrzej Duda trzy miesiące po zakończeniu prezydentury (24.11.2025, Gdańsk)
ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online
Piotr Szostak
Atlas V
AI ważniejsze niż kosmos. SpaceX odsłania karty
Tech
kamera-film-16.jpg
100 milionów w 1,5 minuty. Branża audiowizualna potrzebuje zmian w finansowaniu
Z kraju
Canberra
Australia w centrum rewolucji AI. Microsoft i rząd łączą siły
Tech
warner bros hq - Walter Cicchetti shutterstock_2527136345
Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance
Ze świata
forum-0428282531 (1)
Amerykański gigant zainwestuje w Polsce
Z kraju
Kaufland
Skażony ser w popularnej sieci sklepów. Ostrzeżenie
Handel
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Byli członkowie rady nadzorczej operatora Zondacrypto zawiadamiają estońską prokuraturę
Ze świata
Węgry, stacja paliw, paliwa, benzyna
MOL: ropa dotarła rurociągiem Przyjaźń
Ze świata
sklep kubki talerze shutterstock_1973449607
Znana sieć zamyka dziesiątki sklepów w Polsce. Nie działa też sklep internetowy
Handel
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Wielkie plany SpaceX. Własne GPU i kompleks Terafab w Teksasie
Tech
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
Handel
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
Ze świata
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Praca na L4? Nowe regulacje jasno określają zasady
Dla pracownika
Lotnisko we Frankfurcie
Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin odwrócił trend. Co dalej z kursem
Tech
shutterstock_2317709075
Przełomowy wyrok TSUE. Banki nie mogą tak liczyć odsetek
Prawo
piosenka piosenkarka studio nagran mikrofon AdobeStock_574979377
AI kontra człowiek. Zdumiewające wyniki badania
Tech
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Setki milionów czekają w ZUS. Bliscy nie odbierają pieniędzy
Pieniądze
Piesiewicz, PKOL, Zondacrypto
Giełda, Zondacrypto. Piesiewicz wyznaje, ile stracił
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie
Z kraju
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste"
Rynki
Ukraina, rurociąg "Przyjaźń" przecina Dniestr
Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
Ze świata
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Jak złożyć zawiadomienie w sprawie Zondacrypto? Pomoże strona prokuratury
Z kraju
Bombardier Challenger 650
Rząd prowincji kupił samolot. Kilka dni później go sprzedał
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Jak z ostatniej pensji robi się wysoką emeryturę
Pieniądze
Paliwa benzyna
Ceny paliw dziś
Z kraju
pies podroz shutterstock_2451388801
Pupil w podróży. Nowe przepisy już obowiązują
Turystyka
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
Ze świata

