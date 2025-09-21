Kumulacja w Lotto rośnie

W sobotnim losowaniu Lotto żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że we wtorek główna wygrana wyniesie sześć milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 września 2025 roku.

Wyniki losowania Lotto

W sobotę, 20 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 9, 11, 14, 35 i 36. Taki zestaw nie znalazł się na kuponie żadnego z graczy, zatem w najbliższym losowaniu do wygrania będzie 6 mln zł.

W trakcie sobotniego losowania odnotowano 39 piątek - każda o wartości 8937,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Wyniki losowania Lotto Plus

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujący zestaw liczb: 15, 16, 17, 29, 46 i 49. W tym przypadku również nie odnotowano głównej wygranej. Padły natomiast 42 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 23 września, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: tvn24.pl