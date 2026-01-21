Logo TVN24
Trzy miliony do wygrania w Lotto

Kolektura Lotto
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorkowym losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do trzech milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 stycznia 2026 roku.

We wtorek, 20 stycznia, wylosowane zostały następujące liczby: 5, 10, 12, 30, 37 i 48. Nikt nie trafił szóstki, zatem pula głównej wygranej rośnie z 2 do 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie wtorkowego losowania padły 33 piątki, każda warta jest 7390,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 4, 5, 12, 13, 29 i 32. Tu również nikomu nie udało się "ustrzelić" głównej wygranej. Padły natomiast 33 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 22 stycznia, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wyniki losowanialotto
