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Dwie szóstki w Lotto. Kumulacja rozbita

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W sobotnim losowaniu Lotto padły dwie główne wygrane. Wygrane osób, które poprawnie wytypowały wszystkie liczby, wynoszą po ponad 2,3 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 20 czerwca 2026 roku.

W sobotę, 20 czerwca, wylosowane zostały następujące liczby: 2, 8, 35, 38, 41 i 45.

Znalazły się one na kuponach dwóch graczy. Wygrana każdego z nich to 2 345 862,70 zł.

Lotto i Lotto Plus - wyniki losowania

W tym samym losowaniu odnotowano także 54 piątki. Każdy z graczy, którzy prawidłowo skreślili pięć z sześciu liczb otrzyma po 6227,20 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się we wtorek o godz. 22.00, główna wygrana w Lotto wyniesie 2 000 000 zł.

Z kolei w losowaniu Lotto Plus padły następujące liczby: 1, 19, 24, 41, 47 i 48. Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padło natomiast 36 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

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Źródło: tvn24.pl
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Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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