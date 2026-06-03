Z kraju 22 miliony do wygrania w Lotto Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Łatwogang dojechał do Gdańska. Sukces akcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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We wtorek, 2 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 8, 20, 28, 31, 36 oraz 39. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie ostatniego losowania trafiono natomiast 79 piątek - każda o wartości 5895,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 4, 10, 13, 34, 38, 46. Tutaj także nie odnotowano głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, wylosowano natomiast 38 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

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