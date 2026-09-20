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Rekordowa wygrana w Lotto

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lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W sobotnim losowaniu Lotto padła jedna szóstka. Do gracza, który poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb trafi potężna nagroda. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 19 września 2026 roku.

Liczby wylosowane w sobotę, 19 września, to: 3, 6, 9, 22, 40 i 48.

To właśnie ten zestaw znalazł się na kuponie jednego z graczy, do którego trafi nagroda w wysokości 44 794 855,00 zł.

Do tej pory najwyższą wygraną w Lotto odnotowano 16 marca 2017 - w Skrzyszowie wygrano wtedy 36 726 210,20 zł.

Wyniki losowania Lotto

W tym samym losowaniu odnotowano również 107 piątek - każda o wartości 8874,00 zł.

Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu Lotto, które odbędzie się we wtorek 22 września o godz. 22.00, będzie można wygrać 3 mln zł.

Lotto Plus - wyniki losowania i wygrane

W Lotto Plus padły następujące liczby: 1, 14, 17, 24, 46 i 49. Tym razem nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Jak podano na stronie lotto.pl, padły natomiast 73 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki losowania
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