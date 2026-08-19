Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 18 sierpnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 9, 17, 20, 22, 27 oraz 48.

Główna wygrana nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia, do wygrania będzie osiem milionów złotych.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano natomiast 68 piątek. Każda z nich wyniosła 4385,20 zł. Wygrane przekraczające 2280 zł są objęte 10-procentowym podatkiem, dlatego wypłacone graczom kwoty będą odpowiednio niższe.

W losowaniu Lotto Plus padły natomiast liczby: 3, 4, 6, 24, 28 oraz 36. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Padły natomiast 54 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.