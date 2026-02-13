Padła główna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

W czwartek, 12 lutego, w Lotto wylosowano następujące liczby: 11, 16, 33, 39, 42 i 44. Zestaw ten znalazł się na kuponie jednego z graczy, do którego trafi nagroda w wysokości 7,6 miliona złotych.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas tego samego losowania odnotowano również 56 piątek, każda o wartości 5850,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w sobotę, 14 lutego, o godzinie 22, główna nagroda w Lotto wyniesie 2 000 000 zł.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 11, 24, 33, 39, 40 i 43. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, żaden z graczy nie zdobył głównej wygranej. Odnotowano natomiast 35 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

