Padła główna wygrana w Lotto

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Liczby wylosowane w Lotto we wtorek, 7 lipca, to: 5, 7, 25, 35, 38 oraz 44.

Wyniki losowania Lotto

Właśnie taki zestaw liczb poprawnie wytypował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 6 137 318,30 złotego.

W tym samym losowaniu padły 63 piątki, z których każda jest warta 4936,70 złotego.

Warto jednak zaznaczyć, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W kolejnym losowaniu Lotto do wygrania będą dwa miliony złotych.

Lotto Plus - wyniki losowania

W Lotto Plus szczęśliwe liczby to: 6, 13, 21, 40, 43 i 48. Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padły natomiast 33 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 9 lipca, o godz. 22.00.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.