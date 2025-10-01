Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wyniki losowania Lotto

shutterstock_2250571743
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 14 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 30 września 2025 roku.

We wtorek, 30 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 12, 35, 36, 37, 39 oraz 40.

Wyniki losowania Lotto

Żaden z graczy nie wytypował poprawnego zestawu sześciu liczb, zatem kumulacja rośnie do 14 mln zł.

We wtorkowym losowaniu Lotto padło 70 piątek - każda o wartości 5193 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus we wtorek, 30 września wylosowano następujące liczby: 9, 15, 16, 22, 29 i 40.

Tu również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padły 42 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 2 października, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22:00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Kosiniak-Kamysz

TVN24 HD
NA ŻYWO

Kosiniak-Kamysz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
lottoWyniki LottoWyniki losowania
Zobacz także:
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
Paulina Karpińska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
parking samochody auta shutterstock_2536147969
Zakaz rejestracji aut spalinowych w UE. Ministra komentuje
Moto
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
Ze świata
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
shutterstock_2360006085
Przez przypadek odkrył, że jest milionerem. Gigantyczna kwota
Ze świata
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Apel do premiera i prezydenta. "To polska racja stanu!"
rada_ministrow
Podatek mocno w górę. Jest decyzja rządu
Pieniądze
Lotnisko we Frankfurcie
Piloci za strajkiem. Trzeba przygotować się na utrudnienia
Ze świata
shutterstock_2353670433
"Wydaję 5-6 tysięcy miesięcznie, licząc, że jadę do domu rodzinnego dwa razy"
Pieniądze
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
Pieniądze
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
Ze świata
Pieniądze
Projekt budżetu wpłynął do Sejmu
Pieniądze
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
Tech
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
Ze świata
Mężczyzna padł ofiarą oszustów, przekazał im 95 tysięcy złotych
Nowe dane GUS. "Argumentów za luzowaniem przybywa"
Pieniądze
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
Ze świata
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
Ze świata
Donald Trump
Ugoda z Trumpem. Gigant zapłaci ponad 24 miliony dolarów
Ze świata
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
Prawo
Honningsvag norwegia shutterstock_2666269965
"Kryptowalutowy baron" wchodzi na rynek. Na północy kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
indonezja kopalnia shutterstock_2332160537
"Białe złoto" w Niemczech. Odkryli jedno z największych złóż na świecie
Ze świata
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Uruchomiono nowe złoże na Morzu Norweskim
Donald Trump
Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"
Ze świata
samolot play - Pavel1964 shutterstock_2414861785
Linia lotnicza zawiesza działalność
Ze świata
CPK
Niemcy o CPK: jeśli rząd będzie się tego trzymał, polskie firmy mogą zostać pominięte
Maciej Wacławik
shutterstock_2336739449
Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu
Tech
Accenture chce zatrudnić w Katowicach nawet 500 osób
W trzy miesiące zwolnili ponad 11 tysięcy osób
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica