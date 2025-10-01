We wtorek, 30 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 12, 35, 36, 37, 39 oraz 40.
Wyniki losowania Lotto
Żaden z graczy nie wytypował poprawnego zestawu sześciu liczb, zatem kumulacja rośnie do 14 mln zł.
We wtorkowym losowaniu Lotto padło 70 piątek - każda o wartości 5193 zł.
Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Lotto Plus. Wyniki losowania
Z kolei w Lotto Plus we wtorek, 30 września wylosowano następujące liczby: 9, 15, 16, 22, 29 i 40.
Tu również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padły 42 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.
Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 2 października, o godzinie 22:00.
Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22:00.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock