Rośnie kumulacja w Lotto Oprac. Paulina Karpińska |

W czwartek, 30 kwietnia, w Lotto padły następujące liczby: 3, 6, 16, 30, 38 i 41. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie z 7 mln zł do 10 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania odnotowano 50 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 7016,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 3, 8, 25, 31, 34 i 40. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, również w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło za to 47 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę 2 maja o godzinie 22.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

