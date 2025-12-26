Logo TVN24
Padła szóstka w Lotto Plus

Kolektura Lotto
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W czwartkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Jedną szóstkę trafiono natomiast w Lotto Plus. Oto wyniki losowania z 25 grudnia 2025 roku.

W czwartek, 25 grudnia, w Lotto padły następujące liczby: 14, 19, 20, 45, 48 i 49. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie do 7 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania padło 36 piątek - każda o wartości 6270,00 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 2, 3, 6, 23, 24 i 39. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padło również 30 piatek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 27 grudnia, o godzinie 22.00.

loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Kolektura Lotto
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Joanna Rubin-Sobolewska

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

pc

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

lottoWyniki losowania
