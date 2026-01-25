Logo TVN24
Z kraju

Padła szóstka w Lotto

lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Gracz, który poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb, otrzyma nagrodę o wartości ponad 4,5 miliona złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 24 stycznia 2026 roku.

W sobotę w Lotto padły następujące liczby: 6, 11, 13, 21, 25 i 43. Taki zestaw znalazł się na kuponie jednego gracza, który wygrał 4 560 609,60  zł.

Tydzień wcześniej, 17 stycznia, również padła szóstka - odnotowano ją w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, a wartość wygranej wyniosła 2 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania padło 70 piątek - każda o wartości 4813,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 3, 12, 13, 33, 45 i 46. Tym razem nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb. Odnotowano natomiast 48 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 26 stycznia, o godzinie 22.00.

shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Pieniądze
kolektura lotto, loteria
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

pc

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Wyniki Lotto lotto Loteria
