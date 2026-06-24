Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto
W losowaniu Lotto z 23 czerwca padły następujące liczby: 3, 7, 8, 10, 28 i 33.
Takiego zestawu nie wytypował prawidłowo żaden z graczy. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 25 czerwca, do wygrania będą 3 mln zł.
Wyniki Lotto i Lotto Plus
Podczas ostatniego losowania padły natomiast 72 piątki - każda o wartości 3456,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 7, 9, 27, 29, 30 i 34. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.
Jak podano na stronie lotto.pl, padły natomiast 35 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.