Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto

|
shutterstock_268930547
Łatwogang zakończył charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska
Źródło wideo: PAP
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
We wtorkowym losowaniu Lotto żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do trzech milionów złotych. Oto liczby, jakie zostały wylosowane 23 czerwca 2026 roku.

W losowaniu Lotto z 23 czerwca padły następujące liczby: 3, 7, 8, 10, 28 i 33.

Takiego zestawu nie wytypował prawidłowo żaden z graczy. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 25 czerwca, do wygrania będą 3 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania padły natomiast 72 piątki - każda o wartości 3456,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 7, 9, 27, 29, 30 i 34. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padły natomiast 35 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz o aferze w Szpitalu Południowym: jest układ zamknięty w Warszawie
2406_rp_pelczynska
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
TVN24
Donald Trump
Biały Dom błyskawicznie wydał zakaz w sprawie AI. "Pobudka dla Europy"
Łukasz Figielski
7 min
pc
Bez ważnego dowodu i prawa jazdy. Po 22 latach zaczyna życie od nowa
TVN24
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Wyniki losowanialotto
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Inwestor, giełda, broker, trader
"Stracili impet". Spadki na Wall Street nie ustają
Tech
stacja tankowanie paliwo
Ile kosztuje paliwo? Tyle zapłacimy w środę
Moto
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoka wygrana w Polsce
Statki w cieśninie Ormuz
Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa
Ze świata
gdansk shutterstock_1460207540
Po co nam konferencja w Gdańsku? "Byłaby to ogromna porażka"
Janusz Daszczyński
Nie żyje były prezes TVP
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
mObywatel z nowymi opcjami
Tower Bridge, Londyn
Ta decyzja zmieniła wszystko. "Wcześniej Polak mógł po prostu wyjechać i podjąć pracę"
Łukasz Figielski
Zbigniew Derdziuk
Prezes ZUS straci stanowisko. Jest nowy kandydat
praca biuro shutterstock_2572543283
Już niedługo zmiany dla rynku pracy. Nadciąga reforma
Dla pracownika
list zus poczta shutterstock_2588470359
ZUS wysłał pisma do emerytów. Dwie ważne decyzje
Dla seniora
fsru-offshore-01
Tusk: podjęliśmy decyzję. "Interes jest na wielką skalę"
Donald Trump
Biały Dom błyskawicznie wydał zakaz w sprawie AI. "Pobudka dla Europy"
Łukasz Figielski
Donald Trump
"Ogromny krok naprzód". Trump stawia na technologię przyszłości
Tech
shutterstock_2284964233
Bez tych samolotów nie wykorzystamy F-35. Kosiniak-Kamysz zapowiada inwestycje
Meta Platforms
Wstrzymują program śledzący. Pokłosie alarmu pracownika
Tech
Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Amerykańska firma stawia na Polskę. Tusk: tysiące miejsc pracy, miliardy zainwestowanych dolarów
pln pieniadze shutterstock_2161522551
Miliony na niewykorzystane urlopy. Rekordzista odebrał 680 tysięcy złotych
shutterstock_2482047649
"Specjalne śledztwo" po tragedii w Teksasie
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
chiny
Paliwowa tarcza Chin. Jak Pekin chronił globalne rynki?
Ze świata
Google
Google traci ludzi od AI. Akcje Alphabetu mocno w dół
Tech
Stacja paliw, Rosja
Kryzys paliwowy sięga Syberii. Wprowadzono limity
Ze świata
Elon Musk
"Ekstremalne bogactwo" Muska. Dorównuje PKB Szwajcarii
Ze świata
Emerytury
ZUS ujawnia skalę najniższych emerytur. Niepokojące dane
Dla seniora
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Ropa jeszcze niżej w reakcji na rozmowy USA z Iranem
Rynki
Zakupy
Tak rosną ceny na półkach. Co drożeje najszybciej?
Pieniądze
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
Moto
Paliwa
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
shutterstock_2674507729
Oszustwo "na zwrot nadpłaty". Rzecznik ostrzega
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica