Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 21 lipca, wylosowane zostały następujące liczby: 4, 16, 23, 27, 29 oraz 33.

Szóstka nie padła, zatem w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek, 23 lipca, do wygrania będzie 14 mln zł. To szóste losowanie bez głównej wygranej z rzędu.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

W trakcie ostatniego losowania padło 136 piątek - każda o wartości 2746,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 8, 14, 18, 25, 29 oraz 46. W przypadku tej gry również nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 40 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.