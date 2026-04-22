Padła szóstka w Lotto

Kolektura Lotto
Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?
We wtorkowym losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec, który poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb, wzbogaci się o dwa miliony złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 21 kwietnia 2026 roku.

We wtorek, 21 kwietnia, wylosowane zostały następujące liczby: 4, 16, 38, 43, 47, 49.

Właśnie taki zestaw liczb wytypował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 2 000 000 zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padły także 43 piątki, z których każda jest warta 5970,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus we wtorek 21 kwietnia wylosowano liczby to: 17, 23, 38, 39, 43, 45.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padły natomiast 32 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia, o godz. 22.00. Do wygrania będą dwa miliony złotych.

Dowiedz się więcej:

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

150 milionów do wygrania w Eurojackpot
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

150 milionów do wygrania w Eurojackpot

Zobacz także:
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
Ze świata
Przemysław Rosati
Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko
Stacja paliw
Ceny paliw na stacjach w środę
Sylwester Suszek - zaginiony prezes, założyciel Platformy Bitbay w Warszawie (zdjęcie z 8.07.2018)
Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało
Piotr Szostak
shutterstock_2239909941
150 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Kevin Warsh
Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"
Ze świata
zloto shutterstock_1917921278
NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu
Prezydent Karol Nawrocki i Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
"Niestety prezydent nie stanął po stronie Polaków"
John Ternus
Trzęsienie ziemi w gigancie. "Świat już patrzy mu na ręce"
Łukasz Figielski
kryptowaluty shutterstock_2667101901
"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
Zondacrypto
Nowe oświadczenie szefa Zondacrypto. Zmiana warunków współpracy i zwrot laptopów
shutterstock_2586574153
Tesla przegrywa w sądzie. Aktualizacja miała wydłużyć ładowanie
Moto
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
Tech
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
Ze świata
shutterstock_2190853061
Sony z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne"
Tech
Paliwo, stacja benzynowa
Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy
Rynki
Bundesbank
Szef banku centralnego alarmuje. "Miecz obosieczny"
Tech
Central Park w Nowym Jorku
Za drogi dla nowojorczyków. Masowy exodus
Ze świata
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
Ze świata
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
Tech
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
Ze świata
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
Ze świata
Paryż
Koszty konfliktu wciąż rosną. Rząd rozważa zamrożenie wydatków
Ze świata
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Problemy Zondacrypto. "Wszyscy są bogaci, ale jedynie na papierze"
Andrzej Domański
Domański: SAFE zero procent to iluzja
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa
Tech
shutterstock_2366880579
Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
