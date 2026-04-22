Padła szóstka w Lotto Paulina Karpińska |

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?

We wtorek, 21 kwietnia, wylosowane zostały następujące liczby: 4, 16, 38, 43, 47, 49.

Właśnie taki zestaw liczb wytypował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 2 000 000 zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padły także 43 piątki, z których każda jest warta 5970,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus we wtorek 21 kwietnia wylosowano liczby to: 17, 23, 38, 39, 43, 45.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padły natomiast 32 piątki, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia, o godz. 22.00. Do wygrania będą dwa miliony złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.