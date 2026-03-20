Padła szóstka w Lotto Plus

W czwartek, 19 marca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 1, 2, 19, 25, 36 i 43. Szóstka nie padła, więc kumulacja wzrosła do 30 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Podczas czwartkowego losowania Lotto odnotowano natomiast 73 piątki - każda o wartości 7767,80 złotego.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 4, 7, 19, 35, 37 oraz 45. Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za otrzyma 1 mln zł. Padło także 85 piątek, każda o wartości 3500 złotych.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 21 marca, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /akw