Rośnie kumulacja w Lotto

W czwartek 19 lutego wylosowane zostały następujące liczby: 2, 5, 13, 14, 15 i 39.

Wyniki losowania Lotto

Nikt nie wytypował takiego zestawu, zatem kumulacja rośnie i w sobotę do wygrania będzie siedem milionów złotych.

W ostatnim losowaniu trafiono natomiast 58 piątek, za które gracze otrzymają po 4 629,40 zł.

Lotto Plus - wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 3, 10, 14, 28, 33 i 47.

W tej grze również nie padła główna wygrana. Natomiast do 52 graczy, którzy "ustrzelili" piątki, trafią nagrody w wysokości 3500 zł każda.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 21 lutego o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00

Opracowała Paulina Karpińska