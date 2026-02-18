Rośnie kumulacja w Lotto

We wtorek, 17 lutego, wylosowane zostały następujące liczby: 9, 22, 23, 26, 39 i 49.
Wyniki losowania Lotto
Nikt nie wytypował takiego zestawu, zatem kumulacja rośnie i w czwartek do wygrania będzie pięć milionów złotych.
W ostatnim losowaniu trafiono natomiast 39 piątek, za które gracze otrzymają po 6545,70 zł
Lotto Plus - wyniki losowania
Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 8, 18, 23, 30, 46 i 49.
W tej grze również nie padła główna wygrana. Natomiast do 29 graczy, którzy "ustrzelili" piątki, trafią nagrody w wysokości 3500 zł każda.
Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 19 lutego, o godzinie 22.00.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00
Opracowała Paulina Karpińska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock