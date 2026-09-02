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Rośnie kumulacja w Lotto

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We wtorkowym losowaniu Lotto po raz kolejny żaden z graczy nie trafił szóstki. Kumulacja rośnie w związku z tym do 14 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 1 września 2026 roku.

We wtorek, 1 września w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 16, 18, 28, 40 i 44.

Było to czwarte losowanie bez głównej wygranej, zatem w czwartek, 3 września, można będzie wygrać 14 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Choć żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb, padło 41 piątek, za które przysługują wygrane po 11 285,70 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 15, 23, 24, 27, 30 i 33. Także w tej grze nikt nie zdobył głównej wygranej.

Jak poinformował serwis lotto.pl, w losowaniu padło 31 piątek. Za prawidłowe wytypowanie pięciu liczb gracze otrzymają po 3500 zł.

Warto pamiętać, że w Lotto Plus wysokość poszczególnych wygranych jest stała, a niewypłacona główna nagroda nie przechodzi na kolejne losowanie.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na zakładzie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki losowaniaLoterieLoteriaWyniki Lotto
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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