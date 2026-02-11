Osiem milionów do wygrania w Lotto

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

We wtorek, 10 lutego, padły następujące liczby: 5, 12, 13, 16, 23 i 24. Taki zestaw nie znalazł się na kuponie żadnego z graczy, zatem kumulacja rośnie i w najbliższym losowaniu do wygrania będzie 8 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie ostatniego losowania padło 81 piątek, każda o wartości 3568,40 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 8, 9, 19, 41, 43 i 45. Tu także nikt nie "ustrzelił" głównej wygranej. Padło natomiast 39 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 12 lutego, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams