Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości 4 560 609,60 zł.

Lotto - tu padła główna wygrana

Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie przy ul. Piłsudskiego 115 D lok. U2 w Markach w województwie mazowieckim. Gracz skorzystał z opcji "zagraj ponownie", wybierając te same liczby co wcześniej.

W sobotnim losowaniu Lotto (24 stycznia) wylosowano liczby: 6, 11, 13, 21, 25 i 43.

Milionowe wygrane w Eurojackpot

Dzień wcześniej, w piątek, odnotowano dwie wysokie wygrane w Eurojackpot. Dwóch graczy trafiło wygraną trzeciego stopnia o wartości 1 725 564,80 zł każda. Obaj zagrali metodą chybił trafił.

Jeden ze zwycięskich kuponów został zakupiony w punkcie przy ul. Neptuna 15G w Legnicy w województwie dolnośląskim.

Drugi szczęśliwy zakład zawarto w kolekturze przy ul. Kolejowej 18 w Bytomiu na Śląsku.

W losowaniu Eurojackpot z 23 stycznia wylosowano liczby: 18, 36, 39, 45 i 50 oraz 6 i 9.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD