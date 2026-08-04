Lotnisko w Radomiu zwolni do 30 procent załogi. Część osób dostanie pracę na Okęciu

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Jak poinformowała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Beata Syk-Jankowska, rzecznik lubelskiej prokuratury regionalnej, tamtejsi prokuratorzy kończą gromadzenie materiału dowodowego w sprawie budowy lotniska w Radomiu.

- W trakcie postępowania przesłuchano do tej pory ponad 50 osób. To między innymi pracownicy lotniska w Radomiu, byli i obecni pracownicy spółki Polskie Porty Lotnicze, a także autorzy opinii ekonomicznej, na podstawie której inwestycja w nowy port w Radomiu ruszyła - przekazała Beata Syk-Jankowska.

Chodzi o firmę doradczą ARUP, która opracowała analizę biznesową potwierdzającą, że budowa nowego portu w Radomiu ma ekonomiczne uzasadnienie.

Akceptowalne dla PPL straty lotniska w Radomiu to 10-12 mln zł rocznie - na razie są prawie cztery razy wyższe Źródło zdjęcia: PAP

Prokuratorskie śledztwo na ukończeniu

Śledztwo ruszyło w grudniu po doniesieniu złożonym przez obecne władze spółki PPL, która za budowę radomskiego portu zapłaciła w sumie 850 mln zł. Przeprowadzona w ubiegłym roku przez audytorów PPL kontrola inwestycji wykazała między innymi, że przy podejmowaniu decyzji o budowie odpowiedzialni za nią menedżerowie mogli przekroczyć uprawnienia i dopuścić się niegospodarności. Wyniki audytu, potwierdzone potem przez kontrolerów NIK, stały się podstawą do zawiadomienia o sprawie prokuratury.

Zdecyduje opinia biegłego

W toku postępowania prokuratura zabezpieczyła między innymi maile wymieniane przez byłych menedżerów PPL z urzędnikami Ministerstwa Infrastruktury a także dokumentację dotyczącą zakupu od gminy Radom terenów lotniska za 12 mln zł.

Teraz prokuratura czeka na zamówione w resorcie infrastruktury dokumenty dotyczące administracyjnego podziału ruchu lotniczego. Chodzi o związane z uruchomieniem lotniska w Radomiu próby odgórnego przekierowania ruchu lotniczego do tego portu.

- Po uzyskaniu tych dokumentów prokuratura powoła biegłego. To na podstawie jego oceny zgromadzonego materiału dowodowego zapadnie decyzja o ewentualnym postawieniu menedżerom odpowiedzialnym za inwestycję prokuratorskich zarzutów - zapowiedziała Beata Syk-Jankowska.

Zwolnienia w radomskim porcie

Jak tłumaczy Marcin Danił, członek zarządu PPL, w 2025 roku port w Radomiu przyniósł ok. 61 mln zł strat. Po uwzględnieniu 17 mln zł, które zgodnie z umową obowiązującą do 2040 roku samorząd Radomia płaci rocznie PPL za zarządzanie obiektem, koszt utrzymania portu po stronie spółki wynosi ok. 44 mln zł.

Żeby zmniejszyć te straty spółka rozpoczyna redukcję zatrudnienia. - Liczba etatów, która obecnie wynosi 180 zostanie zmniejszona o 20-30 procent - zapowiedział w rozmowie z tvn24.pl Marcin Danił.

Chodzi między innymi o zbędne, jego zdaniem, stanowiska menedżerskie. Część funkcji dyrektorskich zostanie zlikwidowana, a kompetencje działu IT zostaną przeniesione do centrali PPL w Warszawie.

Zlikwidowany zostanie punkt informacji lotniskowej, z którego przy kilku obsługiwanych samolotach dziennie pasażerowie korzystali sporadycznie. Niektórzy pracownicy, między innymi ze służb przeciwpożarowych, otrzymają oferty pracy na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Na redukcji etatów port ma zaoszczędzić kilka milionów zł rocznie.

Lotnisko w Radomiu w czerwcu obsłużyło 16 tys. pasażerów - to 3-4 samoloty dziennie Źródło zdjęcia: TVN24

Port w Radomiu chce pieniędzy od wojska

PPL zamierza też wystąpić, za pośrednictwem nadzorującego firmę resortu infrastruktury, do Ministerstwa Obrony Narodowej o dorzucenie się do budżetu lotniska. Port w Radomiu ma częściowo charakter wojskowy, a według wyliczeń PPL prace wykonywane na rzecz wojska (między innymi utrzymanie pasa w okresie, w którym z lotniska nie korzystają maszyny cywilne) kosztują ok. 10 mln zł rocznie.

Dodatkowe dochody lotniska w Radomiu ma wygenerować utworzenie MRO (mainetance, repair, operations), czyli centrum napraw i przeglądów bieżących samolotów. - Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami, które są zainteresowane budową i prowadzeniem MRO, ale oczekują przedstawienia planu na okres po 2040 roku, kiedy nasza umowa z miastem na zarządzanie portem przestanie obowiązywać - dodał Marcin Danił.

Czartery do Radomia

Kluczowe znaczenie będzie miało jednak zwiększenie ruchu pasażerskiego. W ubiegłym roku port w Radomiu odprawił 95 tys. pasażerów - to rekord, ale przepustowość, a co za tym idzie także koszty utrzymania obiektu, zostały przez budowniczych portu skalkulowane na 3 miliony pasażerów. Szansą na zwiększenie ruchu są ograniczenia na lotnisku im. Chopina, które zbliża się do limitów przepustowości. Linie lotnicze zabiegające o nowe sloty (godziny startów i lądowań) na 2027 rok coraz częściej są odprawiane z kwitkiem. PPL liczy tu szczególnie na obsługę czarterów.

Celem strategicznym PPL jest zmniejszenie straty radomskiego portu w okolice 10-12 mln zł rocznie. W dającej się przewidzieć perspektywie szans na wyprowadzenie lotniska na plus nie ma.

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Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po rozbudowie w kwietniu 2023 roku. Budowa miała kosztować 480 mln zł, ale ostatecznie koszty wzrosły do ponad 850 mln zł.

Obecnie z Radomia można polecieć m.in. do Larnaki, Antalyi, Hurghady, Rzymu i Prewezy. Nowością w sezonie letnim są realizowane przez Wizz Air od 25 czerwca połączenia do stolicy Albanii - Tirany oraz do Burgas w Bułgarii (od 21 lipca).