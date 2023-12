Lotnisko w Radomiu przekroczyło symboliczną granicę

Lotnisko w Radomiu odprawiło 100 tysięcy podróżnych - podały Polskie Porty Lotnicze (PPL). Stutysięczny pasażer poleciał na pokładzie samolotu linii Wizz Air do Larnaki na Cyprze.

Był to jednocześnie inauguracyjny lot węgierskiego przewoźnika z radomskiego lotniska. "Po raz pierwszy operacje na lotnisku w Radomiu wykonywał niskokosztowy Wizz Air. Po raz pierwszy port także przyjął cywilną maszynę Airbusa – i to w wersji A321 neo" – przekazała w komunikacie prasowym spółka PPL.

Lotnisko w Radomiu odprawiło 100 tysięcy pasażerów

Zgodnie z zimowym rozkładem, loty Wizz Air do Larnaki odbywają się dwa razy w tygodniu - w środy i soboty.

Wizz Air to drugi obok PPL LOT rozkładowy przewoźnik, który rozpoczął współpracę z Lotniskiem Warszawa Radom.

Obecnie - poza Larnaką – z radomskiego portu można podróżować na trasach regularnych do Paryża (do 6 stycznia) i Rzymu. Realizowane są także loty czarterowe do Szarm elSzejk.

Siatka połączeń na lato 2024 r. nie jest jeszcze zamknięta. "Lotnisko Warszawa-Radom nieustannie prowadzi rozmowy z innymi liniami lotniczymi" – podkreśliły PPL.

Do tej pory LOT ogłosił w swojej ofercie loty z Radomia do Rzymu, Ochrydy, Podgoricy, Prewezy oraz Tirany. Sprzedaż wycieczek do tych miast uruchomiły też biura podróży. Touroperatorzy proponują turystom również wakacje na Krecie, w tureckiej Antalyi, w Marsa Alam w Egipcie, w Burgas i Warnie w Bułgarii oraz w Barcelonie.

Port lotniczy w Radomiu

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiły Polskie Porty Lotnicze i wybudowały je prawie od nowa. Inwestycja kosztowała ok. 800 mln zł.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało na nowo uruchomione pod koniec kwietnia br.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP