Nowe lotnisko w Polsce otwarte. "Zdejmujemy klątwę"

Port lotniczy Warszawa-Radom ma ogromny sens gospodarczy, odciąży warszawskie Okęcie, przyciągnie do Radomia inwestycje - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki w czasie uroczystości oficjalnego otwarcia Lotniska Warszawa-Radom imienia Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku. Pierwszy samolot pasażerski, z Paryża, ma wylądować jeszcze w czwartek wieczorem.

- To dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po 1976 r. rzucili komuniści - stwierdził Morawiecki.