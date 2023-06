Lotnisko w Radomiu działa "na żądanie"? Są wyjaśnienia PAŻP

Do pracy na lotnisku w Radomiu przygotowana jest 15-osobowa obsada wieży, zgodnie z zapotrzebowaniem na operacje lotnicze ustalonym dla lotniska na 2023 roku - poinformowała we wtorek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W poniedziałek media informowały, że lotnisko działa "na żądanie", a wieża w Radomiu nie ma stałej obsady.

"Nawiązując do publikacji prasowych, dotyczących obsady wieży kontroli lotów w Radomiu, informujemy, że do pracy na tym lotnisku przygotowana jest 15-osobowa obsada wieży, zgodnie z zapotrzebowaniem na operacje lotnicze ustalonym dla lotniska na 2023 rok. Całkowicie nieprawdziwa jest teza, formułowana przez niektóre media, jakoby Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obsługiwała radomskie lotnisko 'na żądanie'" – podała we wtorek PAŻP w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Wyjaśnienia PAŻP

"Godziny pracy kontrolerów publikowane są w tzw. AIP, czyli urzędowym zbiorze informacji lotniczych i są one każdorazowo aktualizowane poprzez tzw. NOTAM-y – depesze PAŻP, zawierające informacje dla linii lotniczych i ich załóg, m.in. na temat urządzeń lotniczych, służb oraz procedur. PAŻP elastycznie dostosowuje się do oczekiwań portów lotniczych oraz przewoźników"– podano w komunikacie.

Radom bez stałego nadzoru?

- Gdyby PAŻP miał obsadzić tam wieżę na np. 16 godzin dziennie, to byłoby to bardzo drogie. Stąd to rozwiązanie pośrednie – póki jest kilkanaście operacji tygodniowo, to działa taka prowizorka - mówi nasz informator.