Remont na lotnisku w Modlinie. Port zapowiada odwołanie części lotów

Lotnisko w Modlinie planuje we wrześniu remont, podczas którego ma zostać wymieniona część oświetlenia na pasie startowym. Jak poinformował port lotniczy, będzie wiązać się to z krótszym czasem wykonywania operacji lotniczych oraz z odwołaniem około 100 lotów. Ryanair w odpowiedzi dla TVN24 Biznes przekazał, że w związku z pracami "został zmuszony do odwołania niewielkiej liczby lotów".