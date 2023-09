Nowoczesne urządzenie na Lotnisku Chopina. Ułatwienia dla części pasażerów

czytaj dalej

- Wszyscy ci, którzy chcieli już pić szampana, bo oczekiwano przecież w sierpniu już nawet jednocyfrowego wymiaru inflacji muszą jeszcze przez jakiś czas go chłodzić - powiedziała doktor habilitowana Aneta Zelek ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. - Nie ma wielkich powodów do zachwytów, to jest nadal inflacja bardzo wysoka, to jest inflacja cztery razy wyższa niż cel inflacyjny. To jest w końcu inflacja około dwa razy wyższa niż średnia Unii Europejskiej - dodała.