Horała o zatrudnieniu kontrolerów z innych państw. "To będzie dla nich atrakcyjna oferta"

Czwartek to kolejny dzień opóźnień przylotów i odlotów na Lotnisku Chopina. Starty i lądowania na największym polskim lotnisku zostały wstrzymane na około 30 minut. To pokłosie konfliktu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). - Możliwe są daleko idące utrudnienia - stwierdził w Radiu ZET wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Mówił też o możliwości zatrudnienia w Polsce kontrolerów z innych państw.

Opóźnienia na Lotnisku Chopina

Wstrzymane starty i lądowania

W czwartek rano na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wstrzymanych startach na Lotnisku Chopina. Internauta, który poinformował nas o sytuacji, był pasażerem lotu do Barcelony (PLL LOT). Planowy wylot miał się odbyć o godz. 7.50. "Ze względu na brak kontrolerów zostały wstrzymane wszystkie starty z lotniska Okęcie. Jak powiedział kapitan B 737-800 lecącego do Barcelony przez najbliższe 30 minut zostały wstrzymane wszystkie starty. Pasażerowie czekają na pokładzie, planowy wylot 7:50" - napisał pan Sebastian.

Wiceminister Horała o sytuacji na polskim niebie

Marcin Horała zapowiedział, że rządzący użyją "wszelkich środków, by - przynajmniej w minimalnym stopniu - zapewnić kontrolę przestrzeni powietrznej". Jakimi sposobami? - Są nieprzyjemne. Mam nadzieję, że pójdziemy po rozum do głowy i porozumienie zostanie zawarte - stwierdził.

Dopytywany o to, co będzie, jeśli strony jednak nie dojdą do porozumienia, Horała powiedział, że "jest wojskowa kontrola przestrzeni publicznej, jest możliwość usunięcia wymogu znajomości języka polskiego dla kontrolerów". - Wtedy moglibyśmy zatrudnić kontrolerów z innych państw. To będzie dla nich atrakcyjna oferta - dodał.