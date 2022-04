Jest porozumienie, ograniczeń nie będzie. Rządowe plany do lamusa

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie uchylające rozporządzenie, które miało wprowadzić zmniejszenie ruchu lotniczego na lotniskach w Modlinie i Warszawie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i kontrolerzy w czwartek doszli do porozumienia, które ma obowiązywać do 10 lipca.

Zagrożone loty

Z rozporządzenia z dnia 25 kwietnia br. wynikało, że w maju lotniska w Warszawie i Modlinie miały działać od godz. 9.30 do 17.00. Oznaczałoby to, że operacje lotnicze mogłyby być wykonywane wyłącznie między tymi godzinami, przy założeniu, że w tym czasie zostałyby zapewnione służby żeglugi powietrznej.

Jak informował wcześniej Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdyby nie doszło do porozumienia PAŻP z kontrolerami, to od 1 maja na Lotnisku Chopina i w Modlinie byłoby można wykonywać do 180 startów i lądowań dziennie, a w ciągu godziny do 24. Ponadto loty w tych portach mogłyby się odbywać od 9.30 do 17.