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Z kraju

"Smoczyce" na Lotnisku Chopina. Nowe skanery już działają

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WARSZAWA POLSKA CZERWIEC 2019, Hale Lotniska Chopina Okęcie
Maciej Lasek o raporcie z testów systemów antydronowych na lotnisku Chopina. Fragment reportażu "Rozpoznanie bojem"
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: DyziO/Shutterstock
Na Lotnisku Chopina uruchomiono pierwsze skanery bezpieczeństwa "Smoczyce". Nowe urządzenia mają przyspieszyć odprawę pasażerów i pozwolą przewozić w bagażu podręcznym większe ilości płynów.

Lotnisko Chopina na początku maja rozpoczęło skomplikowaną wymianę skanerów kontroli bezpieczeństwa na najnowocześniejsze urządzenia w technologii C3. Zgodnie z zapowiedziami nowe maszyny miały być oddane do użytku na przełomie czerwca i lipca.

- Dziś rano uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa - określane przez nas jako "Smoczyce" - poinformował p.o. rzecznika Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

"Smoczyce" będą sukcesywnie zastępować dotychczasowe skanery

Wyjaśnił on, że "urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli - red.), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB".

"Smoczyce" będą sukcesywnie zastępować dotychczasowe skanery. Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca bieżącego roku.

- Nowe skanery znacznie przyspieszą kontrolę pasażerską, ponieważ działają w standardzie C3. Oznacza to, że pasażerowie Fast Track nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu - dodał Rudzki.

Zaznaczył także, że limit dozwolonych płynów (100 ml - red.) został podniesiony tylko dla tych urządzeń. - Nadal obowiązuje on na pozostałych skanerach, dlatego apelujemy do pasażerów, aby byli odpowiednio przygotowani do kontroli i podróży - dodał Rudzki.

Chodzi o objętość płynów w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym, który został podniesiony w przypadku "Smoczyc" ze 100 ml do 2 l.

"Smoczyce" na polskich lotniskach, czyli nowe skanery EDSCB C3

Skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) działają w Polsce także na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu oraz w Lublinie.

Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej i tworzą szczegółowe obrazy 3D zawartości bagażu, co ułatwia wykrywanie materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów, nawet w mikroskopijnych ilościach.

>>> Rekordy na Lotnisku Chopina. Państwowa spółka chwali się wynikami

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia do maja port obsłużył ponad 9,38 miliona pasażerów, o przeszło 7 procent więcej niż rok wcześniej; w samym maju z portu skorzystało ponad 2,22 miliona podróżnych.

W 2025 roku lotnisko obsłużyło 24 miliony pasażerów, a rok wcześniej 21,3 miliona. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.

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Tagi:
Lotnisko ChopinaPodróże
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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