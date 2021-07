Trzycyfrowe wzrosty na polskim niebie. LOT przed Ryanairem

W czerwcu liczba operacji lotniczych we wszystkich polskich lotniskach przekroczyła 21 tysięcy - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Oznacza to wzrost o 212 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, ale wynik o 49 procent niższy niż w tym samym okresie w 2019 roku.

PAŻP podała, że liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach od 1 do 30 czerwca br. wyniosła 21 028. Podczas gdy w 2019 roku było to 40 958 operacji, a w 2020 roku 6741.

Ruch lotniczy w dobie pandemii

Największy wzrost w ujęciu rocznym zanotowano w Modlinie. Liczba operacji w podwarszawskim lotnisku wzrosła z 171 w 2020 roku do 1143 w czerwcu br. Oznacza to wzrost o 568 proc. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku był to spadek o 38 proc. W Bydgoszczy ruch wzrósł o 389 proc. wobec czerwca 2020 roku, a spadł o 49 proc. wobec czerwca 2019 roku.